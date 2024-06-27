Стая бродячих собак загрызла обитателей мини-зоопарка под Магнитогорском

Пострадали кролики, утки и кошка

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В поселке Прилесном в Магнитогорске с десяток уличных собак пробрались на территорию мини-зоопарка и загрызли большинство животных. Все произошло накануне ночью, 26 июня. Об этом магнитогорцы рассказали в соцсетях.

«Стая бродячих собак съели всех кроликов, уток и так далее. Убили нашу кошку (любимицу детей). Собаки явно представляют опасность. В наших поселках (Прилесный, Династия, Пресная Плотина) и в садах поблизости очень много детей, не дай бог, собаки нападут...» — пишет автор публикации Александр Чеботарев.





С обращением о нападении диких собак на частные дома магнитогорцы обратились в администрацию города. В мэрии отметили, что в городе на постоянной основе ведется мониторинг по безнадзорным животным: их отлавливают, стерилизуют и выпускают на прежние места обитания. Если собаки проявляют агрессию, их отправляют в приюты.

Также в администрации Магнитогорска напомнили, что заявки на отлов животных принимаются по номерам телефонов: 26-03-95 и 49-84-52 или по электронной почте управления охраны окружающей среды и экологического контроля мэрии.