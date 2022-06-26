Стая бродячих собак искусала пятилетнюю девочку в Златоусте

Полиция проводит проверку

В Златоусте стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Ребенок получил многочисленные травмы. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Они чуть не разорвали ее на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак. Все произошло 25 июня, в субботу, на Кусинском Шоссе, дом № 11»,— написали пользователи в паблике «ЧП/ДТП Златоуст».

Сообщается, что девочка получила несколько рваных ран.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили факт произошедшего.

«Данный случай зарегистрирован, материалы переданы участковому, который совместно с администрацией будет разбираться в обстоятельствах произошедшего»,— рассказали в полицейском главке.

В администрации Златоуста также прокомментировали ситуацию.

«Сигнал принят. Информация о случившемся передана подрядчику, с которым заключен соответствующий муниципальный контракт. Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно. Управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

В начале июня в Чурилово собака укусила 13-летнюю девочку, а в феврале в Коркино стая бродячих собак напала на пятиклассницу и сорвала кожу с ее головы.

Также в начале июня жительница Челябинска Кристина Ремезова попала в курьезную ситуацию: ее автомобиль покусали бродячие собаки. Обязательное страхование не предусматривает компенсацию ущерба, нанесенного бродячими собаками. Потерпевшая намеревалась обратиться в городскую администрацию.