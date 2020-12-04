Стало известно о третьей предсмертной записке националиста Максима Марцинкевича

В ней он написал, что не совершал убийства.

В расследовании смерти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, появились новые обстоятельства. Следователи нашли ещё одну предсмертную записку, в которой он отрицал свою причастность к совершению убийств.

«При исследовании трупа Марцинкевича М. С. в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена ещё одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевиче М. С. Из её содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В тексте также сообщается, что Марцинкевич следовал из колонии в Москву и его временно поместили в СИЗО Челябинска. При себе у него было несколько лезвий. Также эксперты заявили, что камера в коридоре изолятора зафиксировала, что к погибшему никто не входил и не выходил.

Напомним, ранее Следственный комитет уже дважды отказывал в возбуждении уголовного дела после гибели Тесака в челябинском СИЗО.

Тело националиста Максима Марцинкевича обнаружили в СИЗО № 31 в Челябинской области утром 16 октября. По предварительным данным, мужчина свёл счеты с жизнью, однако семья умершего утверждает, что это было убийство.