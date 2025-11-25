Стало известно, кто получит челябинскую народную премию «Светлое прошлое»

﻿Церемония пройдет 26 января

В Челябинске состоится XXII церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Награждение пройдет 26 января в Театре драмы имени Наума Орлова, сообщает оргкомитет.

«За годы существования премии ее лауреатами стали около 200 человек — военачальники и космонавты, общественные и государственные деятели, предприниматели и ученые, артисты и спортсмены. Все они сохранили в сердце верность малой родине», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По итогам голосования номинантами этого года стали:



• Андрей Важенин — врач, главный онколог и радиолог УрФО и Челябинской области (в специальной номинации «Челябинцы»);

• Татьяна Ерохина — гандболистка, вратарь;

• Данис Зарипов — хоккеист (завершил карьеру);

• Татьяна Киселева — врач-офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики;

• Марина Куклина — директор Московского государственного академического театра танца «Гжель» (родилась в Челябинске);

• Евгений Кульмис — певец, бас-профундо, заслуженный артист России;

• Антон Маслов — режиссер, сценарист, продюсер. Он дважды получил премию «ТЭФИ»;

• Игорь Письменный — актер театра и кино (более 120 картин), режиссер, телеведущий;

• Анатолий Подопросветов — главный конструктор по локомотивостроению ОАО «Коломенский завод»;

• Дарья Телятникова — оперная певица, меццо-сопрано;

• Николай Шпитонков — военный штурман 1-го класса, подполковник. Герой России.

Напомним, народную премию «Светлое прошлое» получают люди, которые родились или выросли в Челябинской области, но уехали жить и работать в другой регион и при этом добились общественного признания. Лауреатом вручают статуэтку «Кентавр с цветком в груди» Эрнста Неизвестного.

Идея премии принадлежит народному артисту России и уроженцу Челябинска Олегу Митяеву.

В XXII церемонии примут участие Олег Митяев, Сергей Малоземов и Анастасия Иванова.



