Стали известны подробности массового ДТП на трассе А-310 в Челябинской области

Столкнулись четыре автомобиля

В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали подробности ДТП, произошедшего минувшей ночью на трассе А-310 на территории Коркинского округа. Выяснилось, что участниками аварии стали не три, а четыре автомобиля.

Около часа ночи 41-летний нетрезвый водитель автомобиля «Киа Соренто» выехал на полосу встречного движения, где врезался сначала в автомобиль «Фольксваген», которым управлял 40-летний мужчина, а затем в автомобили «Ивеко» и «Хендай Соната», за рулем которых находились 47-летний и 46-летний мужчины соответственно.

«В результате ДТП пострадали водитель и 38-летний пассажир автомобиля „Фольксваген“, они доставлены в больницу»,— уточнили в областной ГАИ.

Водителя автомобиля «Киа» направили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что мужчина пьян. В его отношении составили протокол об управлении авто в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ).