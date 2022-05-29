Стала известна личность мужчины, погибшего в драке в центре Челябинска

Им оказался 31-летний житель Копейска

В Челябинске в драке, в которой, по предварительным данным, участвовали сотрудники Следственного управления СК РФ и следственного отдела по Ленинскому району Челябинска, погиб 31-летний житель Копейска. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил собственный источник.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 28 мая на улице Кирова. Предположительно, двое молодых следователей стали свидетелями драки и ввязались в нее. Одному из участников драки — 31-летнему копейчанину — они нанесли серьезные травмы, от которых он скончался.

В отношении следователей возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение телесных повреждений, повлекших смерть человека»). Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.