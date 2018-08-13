/ Стаффордширский терьер перекусил соседскому пекинесу челюсть

Животное нуждается в долгой реабилитации.

Стаффордширский терьер отправил на затяжной «больничный» соседского пекинеса по кличке Чип. Пес напал на низкорослого «соперника» во время прогулки на площадке в Магнитогорске. Животные были без поводков, поэтому оттащить пса бойцовой породы сразу не удалось.

5 августа утром моего пекинеса покусал стафф. У Чипа висел глаз, изо рта шла кровь. Врачи осмотрели нас вне очереди и отправили на рентген. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Магнитогорска Мария Титова.

На челюсть травмированного пекинеса прикрепили специальный аппарат, а шрамы обработали зеленкой.

По словам хозяйки Чипа, она уже потратила на лечение 8 тысяч рублей. При этом хозяин стаффордширского терьера не готов компенсировать всю сумму, поскольку не работает. Впереди пекинеса ждет долгая реабилитация.

Сегодня отменили уколы, 17 августа снимут швы с глаза, а 6 сентября снимут аппарат внешнего фиксатора с нижней челюсти. — продолжает хозяйка пекинеса.

Напомним, это не первый случай агрессивного поведения собак такой породы. В Копейске стаффордширский терьер и питбуль напали на 9-летнего мальчика. Ребенок гулял вместе с отцом, когда его искусали собаки. Находившиеся рядом взрослые не смогли остановить псов. С укусами на лице его госпитализировали. После судебных разбирательств владелец псов был приговорен к исправительным работам и возмещению морального вреда.