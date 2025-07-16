Сразу два южноуральца стали жертвами сайтов по оказанию приват-услуг

На приятную встречу надеялись жители Миасса и Магнитогорска, но оба оказались обмануты в ожиданиях

В Миассе и Магнитогорске возбуждены уголовные дела о мошенничестве после жалоб местных жителей на сайты, предлагающие услуги интимного характера.

Как сообщили в полиции, 57‑летний миасец лишился 40 тысяч рублей, 40‑летний магнитогорец — 35.

Истории у мужчин практически одинаковые: нашли в интернете сайт, там — объявления о том, что можно пригласить к себе даму с низкой социальной ответственностью. Затем — звонок, обсуждение условий по телефону и несколько переводов: около 5 тысяч рублей — за саму услугу, и порядка 40 тысяч — в качестве страхового взноса.

Когда житель Миасса, не получив обещанного, решил прекратить общение, злоумышленники сами стали звонить ему и требовать дополнительных переводов. Испугавшись, тот обратился в полицию.

Магнитогорец признался, что о мошенничестве знал, но надеялся, что с ним этого не произойдет.

По обоим фактам возбуждены дела о мошенничестве.