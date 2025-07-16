В Миассе и Магнитогорске возбуждены уголовные дела о мошенничестве после жалоб местных жителей на сайты, предлагающие услуги интимного характера.
Как сообщили в полиции, 57‑летний миасец лишился 40 тысяч рублей, 40‑летний магнитогорец — 35.
Истории у мужчин практически одинаковые: нашли в интернете сайт, там — объявления о том, что можно пригласить к себе даму с низкой социальной ответственностью. Затем — звонок, обсуждение условий по телефону и несколько переводов: около 5 тысяч рублей — за саму услугу, и порядка 40 тысяч — в качестве страхового взноса.
Когда житель Миасса, не получив обещанного, решил прекратить общение, злоумышленники сами стали звонить ему и требовать дополнительных переводов. Испугавшись, тот обратился в полицию.
Магнитогорец признался, что о мошенничестве знал, но надеялся, что с ним этого не произойдет.
По обоим фактам возбуждены дела о мошенничестве.