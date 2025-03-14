Спецоперация по спасению раков от браконьеров развернулась на озере Смолино в Челябинске

Весь улов выпущен обратно в воду

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Утро 14 марта в Ленинском районе Челябинска началось с погони на снегоходах: двое челябинцев пытались скрыться от службы природоохраны и сотрудников ДПС с 22 килограммами раков, выловленных в озере Смолино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Дело в том, что вылавливать раков из Смолино незаконно, так как озеро является памятником природы и относится к особо охраняемой природной территории.

Двух челябинцев с 422 живыми раками задержали. Они оказались двумя братьями. При них также обнаружили девять сетей-раколовок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Ни один рак в экшен-погоне не пострадал. Все были выпущены обратно в озеро.