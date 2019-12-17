Спецназ обезвредил ОПГ в Челябинской области

Теперь членам банды грозят сроки в тюрьме.

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Пограничное управление ФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность организованной преступной группе, которая специализировалась на мигрантах. Члены банды подделывали документы и перевозили гостей из-за рубежа через границу, чтобы продлить их сроки пребывания на территории нашей страны. С каждого иностранного клиента подозреваемые брали от 1 500 до 3 000 рублей, в зависимости от вида услуги.

«Участниками ОПГ, исходя из заранее распределенных ролей, оформлялись фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев, на основе заведомо ложных сведений об иностранцах изготовлялись поддельные трудовые договоры, перевозка нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ», — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В задержании членов и организаторов группировки приняли участие Центр по противодействию терроризму и экстремизму, главное следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области и спецназ. В домах задержанных также провели обыски. Силовики изъяли фальшивые загранпаспорта, заполненные бланки с фиктивной регистрацией и трудовые договоры. По предварительным подсчетам, заработать на своей деятельности они могли больше трех миллионов рублей.

В отношении организаторов и участников ОПГ завели уголовное дело: они могут отправиться за решетку на срок до семи лет, а также заплатить штраф в полмиллиона рублей.