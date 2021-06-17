В поселке Рощино продолжается пожар на производственной площадке птицефабрики агрохолдинга «Равис» уже более двух часов, на его тушении задействованы 83 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Пока пожарным не удается локализовать открытое горение. Им пришлось вскрывать крышу строения, чтобы потушить бушующий внутри огонь.

По предварительной информации, площадь поражения огнем составляет 3,8 тысяч квадратных метра. Человеческих жертв нет.

Как сообщил ранее ИА «Первое областное» владелец агрохолдинга Андрей Косилов, причиной пожара стало попадание молнии в кровлю здания во время грозы.