Специалисты поисковой службы Челябинской области с начала года спасли 39 южноуральцев

Чаще всего люди теряются в праздничные дни и весенне‑летний период

За последние годы на территории области значительно участились случаи пропажи людей на туристических маршрутах и в одиночных походах. Региональные спасатели полагают, что одной из причин этого печального взлета стало развитие местного туризма, возросший интерес жителей Южного Урала и путешественников из других субъектов РФ. Об этом сегодня, 9 июня, рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе Поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатель 1 класса Иван Швец.

По данным ПСС, в 2019 году специалисты получили 190 вызовов с просьбой о помощи в розыске людей в лесу. Из них спасено 98 человек. При этом спасенным считается потерявшийся турист, если к нему доехали спасатели и помогли эвакуироваться. Если заплутавший нашел дорогу сам или по подсказкам оператора, то спасенным он не считается. В 2020 году областные спасатели получили 235 вызовов и оказали помощь 171 человеку. Уже с начала 2021 года специалисты ПСС зарегистрировали 49 обращений и нашли 39 человек.

«Ярко выражена сезонность пропажи людей на туристических маршрутах. Это происходит во время длинных выходных — новогодние и майские праздники. И конечно, в весенне-летний период. С каждым годом люди все чаще теряются на популярных туристических маршрутах. Это связано с возросшим интересом путешественников к природе Южного Урала», — рассказал Иван Швец.

В Челябинской области работают восемь отрядов поисково-спасательной службы, развита кинологическая служба. В случае если работа носит затяжной характер или в лесу теряются дети, на помощь спасателям приходят добровольцы поисковых отрядов.

«Наиболее частой причиной пропажи людей, как правило, становятся переменчивые погодные условия. Например, резко начавшаяся метель или ливень в горах дезориентируют даже опытных путешественников», — продолжил спасатель.

Также он отметил, что все-таки чаще всего пропадают неопытные туристы и люди, путешествующие в составе неподготовленных групп.

«Все организованные группы проходят обязательную регистрацию. Они сообщают нам состав туристов, сроки захода и ожидаемого выхода, например, с Иремеля. И мы уже можем легко отследить маршрут этой группы и начать прозвон, если люди вовремя не вернулись к исходной точке. С походниками-одиночками или незарегистрированными туристами, конечно, сложнее», — сообщил Иван Швец.

Спасатели после поступившей заявки от родственников или друзей пропавшего обязательно уточняют все детали: откуда вышел и куда направлялся человек, во что был одет, есть ли у него с собой запас воды и еды. Поисковики напоминают южноуральцам, что, планируя поход, необходимо убедиться в том, что у вас есть с собой полностью заряженный мобильный телефон, продукты и теплая одежда, даже если синоптики обещают знойную погоду.

«Люди начинают паниковать, когда теряются. Обзванивают родственников, все службы подряд. Телефон в итоге разряжается. Если вы заблудились, наберите „112“ и далее общайтесь только с оперативным дежурным. Это облегчит поиски и сохранит вашу энергию», — посоветовал сотрудник ПСС.

Заблудившимся в лесу туристам без мобильной связи спасатель рекомендует найти на местности реку или ручей и следовать вдоль течения и оставаться на месте при выходе на дорогу. Также заплутавшие могут подавать звуковые сигналы — кричать, если отстали от своей группы.

Сотрудники ПСС подчеркивают, что нет безопасных лесов и гор. В Челябинской области запрос о помощи в поиске приходит чаще всего из национального парка «Таганай», с горы Иремель. Прогресс не стоит на месте, и к поискам пропавших часто подключают дроны, однако в распоряжении Поисково-спасательной службы Челябинской области их пока нет. Кроме того, дроны совершенно бесполезны при обследовании тайги, когда сверху красуются лишь верхушки деревьев. Однако устройства очень эффективны в полях, на плато и опушках. Вероятно, скоро ПСС придется обзавестись дронами. Сейчас технику успешно эксплуатируют сотрудники МЧС.

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