Специалист Центробанка раскрыл детали аферы челябинского трейдера

На заседании в Калининском районном суде выступили свидетели обвинения

Эксперт Центробанка рассказал о схемах, которые применял челябинский бизнесмен Дмитрий Карабинцев, обвиняемый в манипуляциях на российском фондовом рынке. Сегодня, 28 апреля, на заседании Калининского районного суда Челябинска выступили свидетели со стороны обвинения.

Специалист Центробанка Константин Бурдин сообщил, что действия Дмитрий Карабинцева на рынке ценных бумаг повлияли на торги в целом.

«Совершены операции по предварительному соглашению сторон, которые запрещены. На организованных торгах, где участники не знают друг друга были признаки того, что стороны знали, какие заявки, когда были в рынке. Процесс анонимных торгов представлен из очереди заявок. Есть продавцы и покупатели. По правилам торгов, заявки исполняются по очереди», — прокомментировал специалист ЦБ.

Специалисты ЦБ выявили несколько схем, примененных Дмитрием Карабинцевым в рамках более 10 операций.

«Одна из распространённых схем: заявка по счету контрагента помещалась вниз, потом осуществлялось действие по счету контрагента. Они открывали позицию по хорошей цене. Затем надо было двинуть цену объемами. Операции длились по нескольку дней. Контрагенты искусственно создавали цену. Получался излишний доход, который в нормальных условиях рынка на мог образоваться. Это и есть нарушение порядка ценообразования. Торги анонимные и они предполагают что никто не знает, что будет», — разъяснил Константин Бурдин.

В ходе проверки Банком России выявлено, что фигурировал один и тот же ip-адрес и наименование одного и того же компьютера. Заявки выставлялись с разных брокерских счетов одна за другой в короткий срок.

Эксперты уверены, что применение подобных схем в любом случае влияет на сложную систему фондового рынка и не может не оставить следов. Добросовестные инвесторы, в том числе иностранные, уходят с таких рынков.

Добавим, что несколько свидетелей подтвердили, что передавали Дмитрию Карабинцеву пароли доступа к своим счетам.

Как ранее сообщал наш сайт, Дмитрий Карабинцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Манипулирование рынком»). По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года челябинец использовал пароли доступа к специализированной программе и совершил серию сделок купли-продажи на фондовом рынке ценных бумаг пяти компаний.

Факты использования криминальных схем получения прибыли вскрыли сотрудники Центрального Банка России. Они направили материалы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Суд начался 31 марта.

Дмитрий Карабинцев является руководителем семи компаний и учредителем 19 организаций, работающих в строительной отрасли, оказывающих финансовые услуги и услуги консультирования по коммерческим вопросам.