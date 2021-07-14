Спасенным челябинским тиктокером автомобилист рассказал, куда он так спешил

Водитель готовится к очередному отцовству и шьет трикотажные костюмы

Южноуральцев взволновала авария под Челябинском, свидетелем которой стал известный тиктокер Альберт Галимов. Шиномонтажник-солист спас водителя Мазды, который на глазах у тиктокера улетел в кювет. «Первому областному» информагенству пострадавший водитель рассказал, куда он так спешил и что стало причиной аварии.

28-летний челябинец Сабиржан Киштыков работает в крупной компании в Екатеринбурге. 10 июля мужчина ехал на работу, он въехал в лужу на трассе под Челябинском, потерял управление и после столкновения с отбойником вылетел в кювет.

«Машина несколько раз перевернулась. Каким-то образом я оказался на пассажирском сиденье и еще подумал, что ремень безопасности порвался. Оказалось, я из него вывернулся. Я сам выбрался, ко мне подбежали люди, среди них был один мужчина. Он сразу сорвал клеммы с аккумулятора, затем дождался скорой и подбадривал меня», — рассказывает Сабиржан.

Только сегодня из местных СМИ он узнал, что этим мужчиной оказался известный челябинский тиктокер Альберт Галимов, прославившийся своим исполнением песен в сети. Сабиржан признается, что очень благодарен всем людям, кто стал свидетелем его ДТП и бросился на помощь. Мужчина отделался ушибами, а машина уже не подлежит восстановлению.

«Мне врачи говорят, что в рубашке родился. После таких аварий либо черепно-мозговая травма, либо — погост. Но мне нельзя, у меня семья, сын, жена должна вот-вот родить», — признается Сабиржан.

В тот день он спешил на смену после незапланированного отгула.

«Пришлось срочно выехать домой, супруга себя неважно чувствовала, рожать еще рановато, но мы уже на нервах. В тот день я задержался дома, пока не убедился, что могу спокойно оставить семью», — рассказывает мужчина.

Теперь превышение скорости в семье Киштыковых — табу. А едва уцелевший глава семейства ломает голову, как приобрести хоть какое-то транспортное средство. Без машины никак — молодая семья открыла производство одежды в Челябинске и свой молодой, но уже набирающий популярность, бренд.