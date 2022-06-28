В лесу Карабаша нашли потерявшуюся 83-летнюю женщину, которая ушла за грибами в минувшее воскресенье и перестала отвечать на звонки родственников. Об этом вечером 27 июня сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«Поисково-спасательные работы в лесной местности Карабашского городского округа благополучно завершены»,— уточнили в ведомстве.
Как рассказала спасателям сама пенсионерка, ночлега у нее не было. Кроме того, более суток женщина ничего не ела.
В родном населенном пункте бабушку встретили с большой радостью.