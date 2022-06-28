Спасатели завершили поиски 83‑летней женщины в Карабаше

Пенсионерку искали родственники, полицейские, кинологи

В лесу Карабаша нашли потерявшуюся 83-летнюю женщину, которая ушла за грибами в минувшее воскресенье и перестала отвечать на звонки родственников. Об этом вечером 27 июня сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Поисково-спасательные работы в лесной местности Карабашского городского округа благополучно завершены»,— уточнили в ведомстве.

Как рассказала спасателям сама пенсионерка, ночлега у нее не было. Кроме того, более суток женщина ничего не ела.

В родном населенном пункте бабушку встретили с большой радостью.