Спасатели вытащили из карьера в Челябинске двоих утопающих

Трагедию удалось предотвратить в микрорайоне Градский Прииск

Сотрудники челябинской поисково-спасательной службы на водных объектах города успели вытащить тонущего мужчину и его падчерицу из карьера. Происшествие произошло на окраине областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Незадолго до происшествия спасатели уже были на карьере: они искали тело утонувшего человека в этом водоеме на периферии Курчатовского района. Во время поисков к ним подбежали очевидцы и сказали об упавшей с моста девочке. Часть группы на автомобиле выдвинулась вдоль берега ближе к месту событий, остальные отправились по воде в сопровождении свидетелей происшествия. Кроме девочки спасатели обнаружили в воде еще и мужчину средних лет. Как выяснилось позднее, это был ее отчим. Очевидцы, наблюдавшие падение ребенка, не заметили ушедшего под воду мужчину.

Спасатели вовремя прибыли на место. Доставив мужчину и ребенка на берег, они оказали пострадавшим доврачебную помощь. От госпитализации отчим и падчерица отказались.

Автор: Полина Агеева