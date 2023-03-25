Спасатели пришли на помощь к 84-летней пенсионерке в Челябинской области

Женщина не выходила на связь больше суток

В Миассе Челябинской области 84-летняя женщина больше суток не отвечала на звонки социального работника, а также не открывала дверь в свою квартиру. Девушка обратилась за помощью к спасателям, сообщили 25 марта в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы в присутствии полицейских смогли попасть в квартиру пенсионерки через приоткрытое окно. Женщина лежала на полу с признаками нарушения кровоснабжения мозга. Спасатели переложили потерпевшую на диван и вызвали скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали.