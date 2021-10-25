Спасатели показали, как вытянули из реки утонувший в Магнитогорске автомобиль

49-летний водитель Лада-Приора погиб

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Под Магнитогорском достали утонувший в реке Урал автомобиль. Лада-Приора по неустановленным причинам упала со старого моста в районе поселка Новосавинский и утонула в реке на прошедших выходных. Водитель автомобиля погиб. Его тело извлекли и передали сотрудникам полиции. В понедельник, 25 октября, сотрудники областной ПСС показали, как их магнитогорские коллеги вытянули из глубины утонувшее авто. Видео появилось в официальной группе службы в сети.

49-летний водитель Лада Приора съехал со старого моста в районе посёлка Новосавинский под Магнитогорском. Автомобиль перевернулся на крышу и затонул в водах реки Урал. Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда ПСС Челябинской области извлекли машину с глубины около двух метров.

«В ходе обследования спасатели-водолазы обнаружили тело погибшего водителя в салоне. С использованием автокрана автомобиль эвакуирован на берег, тело погибшего передано сотрудникам полиции», — пояснили в областной пожарно-спасательной службе.

В ведомстве уточнили, что за минувшую ПСС Челябинской области спасли 18 человек, 7 из которых погибли. Всего спасатели выполнили 37 поисковых и аварийно-спасательных работ.