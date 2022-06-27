Спасатели подняли затопленное авто со дна озера в Челябинской области

В салоне никого не было

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Отдыхающие на берегу озера Ильменское заметили в воде багажник легкового автомобиля и вызвали экстренные службы. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные.

«Спасатели зацепили трос на затопленном в 10 метрах от берега транспортном средстве и при помощи пожарного автомобиля отбуксировали его на берег. В машине никого не было, с одной стороны открыты окна», — рассказали в областной ПСС.

В ГУ МВД РФ по региону Первому областному информагентству сообщили, что утопленный автомобиль «Лада-Веста» принадлежит 35-летней женщине.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пострадавших нет», — уточнили в региональном полицейском главке.

По данным Первого областного информагентства, водитель перепутала педали и машина покатилась в воду. Женщина успела выскочить из салона.