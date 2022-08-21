Спасатели оказали помощь участникам соревнований по парусному спорту в Челябинской области

Спортсменов эвакуировали на берег

В эти выходные в Челябинской области на озере Увильды проходит Кубок губернатора по парусному спорту. На месте работают не только спортсмены и их тренеры, но и спасатели. 20 августа их помощь потребовалась сразу восьми яхтсменам, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Только в первый день стартов спасатели оказали помощь и эвакуировали к берегу восемь яхтсменов»,— рассказали в ведомстве.

Вероятно, участники соревнований не справились с управлением и угодили в воду.

В этом году в акваторию яхт-клуба «Мираж» вышли более 200 спортсменов, в том числе дети в возрасте от 12 до 16 лет. Фотокорреспондент Первого областного информагентства побывал на мероприятии и запечатлел самые яркие моменты Кубка.