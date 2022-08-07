Спасатели оказали помощь четырем отдыхающим на водоемах в Челябинске

Среди тонущих оказались двое детей

В субботу, 6 августа, в Челябинске спасатели оказали помощь четырем отдыхающим на водоемах, в числе которых были дети. Одному из горожан потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска.

На озере Смолино на пляже «Новороссийский» спасатели вытащили из воды мужчину, который начал тонуть в 400 метрах от берега. На пляже «Спортивный» помощь спасателей потребовалась шестилетнему мальчику, который чуть не утонул в десяти метрах от берега. С ребенком все хорошо, его передали родителям.

На Шершневском водохранилище на пляже «Белый парус» из воды извлекли семилетнюю девочку, которая также начала тонуть в десяти метрах от берега.

На Первом озере на пляже «Первоозерный» помощь потребовалась мужчине, который нырнул в воду на небольшой глубине и получил травмы. Спасатели доставили его на берег и передали медикам.