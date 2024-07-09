Спасатели обследуют 10 заброшенных колодцев в поисках подростка в Еткульском районе

После этого специалисты разработают тактику дальнейших поисков

Сегодня, 9 июля, в СНТ «Восток-2» спасатели обследуют 10 заброшенных колодцев для поиска пропавшего 14-летнего Арслана Мохаммади, сообщили Первому областному информагентству в министерстве общественной безопасности региона.

«Мобильный отряд поисково-спасательной службы развертывает водолазный комплекс, альпинистское снаряжение, специальное средство для спуска в колодец, для проведения исследования доньев 10 заброшенных колодцев», — прокомментировали в ведомстве.

В поисках мальчика участвуют и 17 сотрудников МЧС, направлена водолазная группа для обследования озера Бектыш.

Всего в поисках ребенка задействованы более 350 человек. Обследованы лес, ближайшие поселки, овраги, садовые товарищества. Поисковая операция находится на контроле губернатора региона Алексея Текслера.

Напомним, Арслан Мохаммади пропал 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами.

