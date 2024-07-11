Спасатели обследовали 46 колодцев в Еткульском районе в поисках пропавшего подростка

Сотрудники МЧС осматривают заброшенные фермы

В Еткульском районе шестой день ищут пропавшего 14-летнего Арслана Мохаммади. Спасатели обследовали 46 колодцев в районе садов «Восход-1» и «Восход-2», сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

«Спасатели в водолазных костюмах, применяя спецоборудование, спускаются в каждый колодец и досконально исследуют донья. Проверенные объекты отмечаются на интерактивной карте. На текущий момент обследованы все обнаруженные колодцы», — прокомментировали в ведомстве.

Сегодня 103 сотрудника МЧС России осматривают заброшенные фермы, проверяют каждый участок и строения в садовых товариществах. Проверяются лес и болота.

Напомним, Арслан Мохаммади пропал 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами.