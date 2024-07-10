Спасатели обследовали 39 колодцев в поисках пропавшего подростка в Еткульском районе

Арслана Мохаммади ищут с 6 июля

Очередные сутки масштабных поисков 14-летнего подростка не принесли результата. Специалисты в гидрокостюмах и с комплексом водолазного видеонаблюдения проверили труднодоступные объекты, в том числе 39 колодцев и пожарный водоем. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К поискам подростка присоединяются новые силы и средства. Арслана ищут 80 сотрудников МЧС, полиция, волонтеры, спасатели, кинологи.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

