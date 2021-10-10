Спасатели обнаружили тело утоновшего в Увильдах рыбака

Мужчину искали два дня

Тело рыбака обнаружили спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Поиски мужчины начались начали еще в пятницу, 8 октября, после того, как в полицию Кыштыма очевидцы сообщили о дрейфующей в озере Увильды одинокую лодку.

«8 октября около 15-ти часов в полицию г. Карабаш поступило сообщение от очевидцев, обнаруживших на воде пустую лодку без рыбака. Первый день поисков результата не дал. 9 октября во второй половине дня тело рыбака обнаружено спасателями на глубине около 2-х метров в 150 метрах от берега», — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Тело мужчины транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции. Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, неделей ранее в Каслинском районе на озере Иртяш также во время рыбалки пропал 38 летний мужчина. Его поиски до сих пор не окончены.