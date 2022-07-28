Вчера, 27 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение от рыбака из Троицка — в воде у подвесного моста через реку Уй он заметил человека.
Спасатели Троицкого отряда областной ПСС провели поисковые работы на реке. И в 60 метрах от берега спасатели обнаружили тело утонувшей женщины.
Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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