Спасатели нашли женщину, заблудившуюся в окрестностях Тургояка

Пострадавшую разыскивали с 15 сентября

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Спасатели Миасского отряда в лесу рядом с озером Тургояк нашли пропавшую 42-летнюю туристку, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщина отчалила от базы отдыха на лодке и перестала выходить на связь.

«Спасатели и полиция провели поиск на акватории озера. В 12 метрах от берега была обнаружена лодка, а позже в лесу нашли саму пропавшую», — рассказали в областной ПСС.

Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

Как ранее сообщал наш сайт, спасатели, волонтеры и сотрудники национальных парков два дня искали заблудившуюся туристку из Свердловской области. Женщину нашли живой.