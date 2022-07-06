Спасатели нашли тело утонувшего на озере Еловом мужчины

Поиски продолжались три дня

В Чебаркуле Челябинской области нашли тело мужчины, который в минувшие выходные исчез во время заплыва на озере Еловом. 53-летнего южноуральца искали на протяжении трех дней и нашли вечером 5 июля, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Тело погибшего было обнаружено спасателями Миасского отряда в 70 метрах от берега на глубине около пяти метров. Утонувшего подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции»,— рассказали в ведомстве.

Очевидцы пытались самостоятельно спасти мужчину, однако из-за сильно разросшихся высоких водорослей его тело на глубине не нашли.

Напомним, в минувшие выходные мужчина отправился на отдых на озеро вместе со своими друзьями и родственниками. В какой-то момент, во время очередного заплыва, он исчез из виду. На берег он также не вышел. Родственники обратились за помощью к спасателям.