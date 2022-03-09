Спасатели эвакуировали замерзшую пару со льда озера Чебаркуль

Мужчину и женщину доставили в больницу

На озере Чебаркуль в метель потерялись мужчина и женщина. Они позвонили в службу спасения и сообщили, что потеряли ориентир. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

ЧП случилось накануне вечером. На место происшествия выехали специалисты 48-й пожарно-спасательной части.

«Парень и девушка сообщили, что упустили ориентир движения, запутались, куда идти, и замерзают. На поиски людей отправился дежурный караул вместе с сотрудниками полиции. Часть оперативной группировки осталась на берегу и поддерживала связь. Осложняли ситуацию высокие сугробы, которыми накануне замело всю область. Пройдя порядка 5 километров по льду, пару удалось найти», — рассказали спасатели.

Молодые люди уже погружались в сон от обморожения. Специалисты МЧС растерли потерпевших, разогрели им конечности, выдали теплые вещи и одеяла. Пострадавших доставили в больницу.

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