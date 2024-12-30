Спасатели эвакуировали замерзавших в горах Челябинской области туристов

Одна сбилась с пути, еще двое отправились на прогулку в зимний лес в летних кроссовках

В воскресенье, 29 декабря, сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали из горной местности трех туристов, оказавшихся в беде, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала спасателям поступил звонок от жительницы Екатеринбурга, которая приехала отдохнуть в нацпарк «Таганай». Из-за внезапно начавшейся непогоды девушка сбилась с пути, а дойдя до подножия горы Круглица, увязла в глубоких снежных заносах. Дальше она решила не продолжать путь, а остановиться и дождаться спасателей. В обозначенном месте ее обнаружили и доставили в Центральную усадьбу. Девушка замерзла, но без ущерба для здоровья.

Почти сразу же спасателям позвонил мужчина, который сообщил о сбившихся с пути путешественниках в легкой одежде. Они заплутали в районе Уреньги. Спасатели обследовали указанный мужчиной участок и обнаружили замерзших мужчину и женщину. На них была легкая одежда и летние кроссовки. Их эвакуировали и передали медикам. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина получил обморожение ног.

Спасатели призывают туристов учитывать погодные условия и надевать подходящую для походов одежду.