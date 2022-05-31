Спасатели эвакуировали заболевшего 6-летнего ребенка из нацпарка «Таганай»

Мальчику стало плохо после завтрака

Златоустовские спасатели эвакуировали 6-летнего ребенка на Центральную усадьбу национального парка «Таганай». У ребенка сильно заболел живот. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Боль была настолько сильной, что мальчик не мог ходить и разговаривать.

«Дежурная смена на квадроцикле смогла в самые сжатые сроки прибыть к месту происшествия. Благодаря отличному знанию местности и всех троп спасатели не только смогли максимально быстро эвакуировать ребенка в город, но и сделали это, не допустив ухудшения состояния пострадавшего», — рассказали в областной ПСС.

Мальчика отвезли в больницу.