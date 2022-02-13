Спасатели эвакуировали туристку с травмами из нацпарка «Таганай»

Упавшей женщине потребовалась срочная помощь медиков

Минувшей ночью в национальном парке «Таганай» туристке, заночевавшей в домике в горах, потребовалась помощь медиков. Самостоятельно добраться до Центральной усадьбы женщина не смогла, ее на снегоходе эвакуировали спасатели, сообщили 13 февраля в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сообщение спасателям Златоустовского отряда поступило от дежурного одного из приютов нацпарка. Он объяснил, что в домике, расположенном в горно-таежной местности, 35-летняя туристка из Перми упала и получила серьезные травмы и ожоги, ей необходима срочная помощь медиков.

«Спасатели прибыли на место происшествия, оказали женщине первую помощь, укутали в спальники и на снегоходе эвакуировали в город. Менее часа потребовалось спасателям чтобы преодолеть 10 километров заснеженного горного бездорожья. На Центральной усадьбе пострадавшую передали сотрудникам скорой медицинской помощи»,— сообщили в ведомстве.

Медики увезли туристку в больницу для оказания всей необходимой помощи.