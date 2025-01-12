Спасатели эвакуировали со склона в нацпарке «Таганай» мужчину с протезом ноги

После длительной прогулки он не смог вернуться в Центральную усадьбу

Накануне, 11 января, одному из туристов нацпарка «Таганай» потребовалась помощь спасателей. Мужчина, вернувшийся к активному образу жизни благодаря протезу ноги, преодолел 14 километров от Центральной усадьбы, но прогулка по горной местности сильно утомила его, и вернуться он не смог. Путешественник обратился за помощью к сотрудникам нацпарка, которые вызвали спасателей, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«На снегоходе по труднопроходимым снежным горным тропам пострадавшего благополучно эвакуировали к Центральной усадьбе. К счастью, медицинская помощь туристу не понадобилась»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели отметили, что наибольшая опасность для начинающих туристов заключается не в длительности или протяженности маршрутов, а в значительных перепадах нагрузок. На бесконечных подъемах и спусках нетренированный организм работает в экстремальных условиях, из-за чего человек быстро устает. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют оценивать свое здоровье, физическую подготовку и выбирать более подходящие маршруты.