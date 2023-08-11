Спасатели эвакуировали семейную пару, попавшую в шторм на озере Тургояк

Пострадавшие успели сообщить координаты специалистам

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На озере Тургояк в Челябинской области муж и жена решили выйти на воду на сапбордах и попали в шторм, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Туристам удалось сориентироваться на месте с помощью онлайн-карты и сообщить спасателям координаты. Супруги в спасательных жилетах вышли на открытую воду и дождались помощи.

«В течение пятнадцати минут спасатели обследовали указанный район на лодке с мотором. А обнаружив терпящих бедствие, приняли мужчину с женщиной на борт и эвакуировали к базе на безопасный берег», — сообщили в областной ПСС.

Спасатели напоминают отдыхающим об обязательном использовании жилетов на водных прогулках.