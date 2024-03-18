Спасатели эвакуировали с Таганая обварившегося кипятком ребенка

Подросток вместе с родителями приехал на Южный Урал из Самары

Двенадцатилетний подросток получил ожоги во время похода по национальному парку «Таганай». Эвакуировать его со склона Уральских гор пришлось спасателям. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Несчастный случай произошел поздно вечером в пятницу, 15 марта. Семья из Самары готовилась к ночевке в приюте «Гремучий ключ». В какой-то момент ребенок опрокинул на себя кувшин с кипятком и получил сильные ожоги руки и ноги.

«У отца семейства была аптечка. Он оказал сыну первую помощь: предупредил поднимавшуюся температуру и частично снял болевой синдром, однако пострадавшему требовался осмотр врача и эвакуация в город», — рассказывают в пресс-службе ПСС.

Родители обратились за помощью к спасателям. Те оперативно выехали на место, обработали частично лопнувшие волдыри, ожоговые раны, наложили стерильные повязки и транспортировали отца с ребенком на снегоходе к Центральной усадьбе. Там мальчика уже ждала скорая помощь.