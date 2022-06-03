Спасатели эвакуировали подростков, плывущих на самодельном плоту по водоему в Челябинской области

Школьников осмотрели медики

В Верхнем Уфалее спасатели эвакуировали 12-летнего и 15-летнего подростков, пустившихся в плавание на самодельном плоту на городском пруду. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Вызов поступил на центральный пункт пожарной связи от очевидца.

«К месту вызова выдвинулись силы 42-й пожарно-спасательной части. По прибытии они обнаружили „мореплавателей“ в 100 метрах от берега. Время убегало, любое неловкое движение могло спровоцировать падение в воду и переохлаждение. Сотрудники МЧС добрались до мальчишек на моторной лодке и переправили их на берег», — рассказали в областной ПСС.

Медики осмотрели подростков, помощь им не понадобилась.

Сотрудники МЧС напоминают, что в период летних каникул контроль за досугом детей должен быть особым.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске спасатели нашли тело 15-летнего подростка, который утонул в техническом водоеме.