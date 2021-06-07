Спасатели эвакуировали на квадроцикле заблудившуюся семью из Озерска

Южноуральцы потерялись на туристическом маршруте

Спасатели эвакуировали в поселок Слюдорудник заблудившуюся семью из трех человек, в том числе 10-летнюю девочку. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 6 июня. Южноуральцы гуляли по одному из туристических маршрутов в окрестностях Кыштымского городского округа. Семья не запомнила обратной дороги и заблудилась. У жителей Озерска не было с собой запасов еды, воды и теплых вещей.

«Уже в сгущающихся сумерках спасатели по имеющемуся скудному описанию местности смогли установить местонахождение семьи, обнаружить их и на квадроцикле эвакуировать до населенного пункта», — рассказали в областной ПСС.

Вечером в воскресенье дежурная смена Троицкого отряда обнаружили пропавшую 68-летнюю женщину на берегу озера Песчаное. Пенсионерка вышла из дома ночью и до вечера следующего дня бродила вокруг озера. Женщина больна диабетом, она сильно ослабла во время своей прогулки. Спасатели эвакуировали ее и передали дочери.