Спасатели эвакуировали на берег двух тонущих детей в Челябинске

С наступлением жары ЧП на воде участились

В минувшую субботу, 9 июля, в Челябинске помощь спасателей потребовалась сразу нескольким купающимся. На водоемах едва не утонули двое детей, женщина и парень, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.

На пляже «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище спасатели увидели тонущего девятилетнего мальчика, который находился на расстоянии 10 метров от берега. Они сразу же направились к нему, доставили на берег и передали родителям.

Затем помощь потребовалась четырехлетней девочке, которая упала с надувного круга и начала тонуть. Ее также эвакуировали на берег и передали родителям.

Там же в десяти метрах от берега внезапно начала тонуть 30-летняя женщина. Спасатели извлекли ее из воды, помощь медиков не потребовалась.

Кроме того, на Первом озере на пляже «Чуриловский» едва не утонул 18-летний парень, который отплыл от берега на 35 метров. Его спасатели также эвакуировали на берег.

В тот же день в реке Ай утонул 14-летний подросток. Он купался в неположенном месте. Следственный комитет проводит проверку.