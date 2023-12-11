Спасатели эвакуировали из нацпарка «Таганай» больного раком мужчину

Пострадавшему стало плохо в домике

Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали из домика в горах 57-летнего жителя Озерска. У мужчины случилось обострение рака четвертой стадии, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В критическом состоянии мужчину обнаружил дежурный одного из приютов национального парка «Таганай».

«Спасатели в экстремальный холод преодолели многокилометровое бездорожье после обильных снегопадов и добрались до приюта. Пострадавшего доставили к Центральной усадьбе, где он смог принять лекарства, оставленные в машине», — рассказали в областной ПСС.

Помощь спасателей в минувшие выходные понадобилась жителю Усть-Катава. Во время бытовой ссоры он получил ножевое ранение, пострадавшего спасатели и медики эвакуировали на руках к машине скорой помощи.