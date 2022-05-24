Спасатели эвакуировали группу челябинских туристов с Эльбруса

Спасательная операция длилась почти сутки из-за погодных условий

Днем 23 мая сотрудники МЧС спасли группу туристов из Челябинска, которые застряли на Эльбрусе в минувшее воскресенье. Поисково-спасательную операцию осложняли большая высота и неблагоприятные погодные условия, однако она завершилась успешно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

В минувшее воскресенье, 22 мая, на Эльбрусе на высоте около 5300 метров заглох вертолет, в котором находились трое туристов из Челябинска и пилот. Они попросили о помощи, и сразу же к ним выдвинулась группа из 11 спасателей. В какой-то момент разыгралась непогода. Пурга, шквалистый ветер и 30-градусный мороз значительно осложнили поиски. Кроме того, выше отметки 4800 метров связь прервалась. Тогда на помощь спасателям отправилась вторая группа из 14 человек.

Туристы были найдены на высоте около 5300 метров уже ночью. Спасатели решили не спускать их в непогоду и темное время суток и дождаться, когда посветлеет и потеплеет.

«По состоянию на 13:00 23 мая поисково˗спасательные работы полностью завершены, спасатели спустили группу туристов на поляну Азау, в медицинской помощи они не нуждаются»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Как рассказал изданию ТАСС спасатель первого класса Азнор Хаджиев, терпящие бедствие челябинские туристы не были подготовлены технически, что затрудняло работу спасателей наряду с непогодой.

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики начала проверку качества оказания услуг туристам.

«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по данному факту следственным отделом по Эльбрусскому Следственному управлению СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ о рассмотрении сообщения о преступлении.