Спасатели эвакуировали челябинского туриста с горы в Северной Осетии

Из-за погодных условий вертолет МЧС не смог вылететь за мужчиной

Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда эвакуировали пострадавшего на горе Казбек челябинского туриста. Мужчина повредил ногу при спуске, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

«Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Еще одна группа спасателей окажет помощь при транспортировке пострадавшего до селения Тменикау», — уточнили в ведомстве.

Ранее альпинист из Челябинска, отправившийся на гору Казбек, получил травму ноги при спуске. Он путешествовал в группе с еще одним туристом, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. Из-за погодных условий вертолет не смог долететь до места.

