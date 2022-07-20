Спасатели эвакуировали блуждавшего два дня по лесу 83‑летнего мужчину в Челябинской области

Пенсионер отправился за грибами и сбился с пути

Спасатели эвакуировали из горно-таежной местности под Златоустом 83-летнего мужчину, который ушел за грибами и пропал. Поиски любителя тихой охоты продолжались два дня, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

17 июля мужчина вышел из СНТ «Локомотив» и отправился в лес за грибами. Время шло, а домой он не возвращался. Родные позвали на помощь спасателей.

Поиски вели до самой ночи сотрудники Златоустовского отряда, полицейские, пожарные, добровольцы и даже садоводы СНТ. Днем 19 июля пенсионер был найден в непроходимом участке леса, с одной стороны которого был отвесной склон, а с другой — обрыв.

«Ослабшего дедушку весом более 100 кг, сменяя друг друга, поднимали в гору на носилках все участники поисковых работ. Пострадавший был эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам скорой помощи»,— рассказали в ведомстве.

Вернувшись в отряд, спасатели получили новое сообщение: в районе Уржумки во время сбора лечебных трав заблудилась пожилая женщина, у которой не было запаса жизненно необходимых лекарств. Сотрудники Златоустовского отряда, постоянно поддерживая связь с женщиной по телефону, обнаружили ее на расстоянии восьми километров от предполагаемого места сбора и эвакуировали на квадроцикле.