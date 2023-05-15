Спасатели эвакуировали беременную женщину в нацпарке «Таганай»

У туристки ухудшилось самочувствие во время прогулки по горам



В минувшие выходные спасатели Златоустовского отряда эвакуировали беременную туристку, которой стало плохо в горах. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Спасатели на квадроцикле эвакуировали пострадавшую от приюта Белый Ключ к Центральной усадьбе и передали бригаде скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели напоминают, что прогулки по горной местности сопровождаются физическими нагрузками и перед выходом на тропу необходимо оценить возможности своего здоровья.