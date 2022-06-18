Спасатели эвакуировали 70-летнего туриста с травмами из нацпарка «Таганай»

Мужчина поскользнулся после ливня и получил серьезную травму правого голеностопного сустава

Спасатели пришли на помощь 70-летнему туристу, который попал в беду во время прогулки в национальном парке «Таганай» в непогоду, сообщили 18 июня в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отправившись на прогулку в горы, мужчина надел не ботинки, а кроссовки, надеясь, что погода не подведет. Однако начался ливень, после которого турист поскользнулся на камнях на Горбатом мосту и получил серьезную травму правого голеностопного сустава. В травмпункт его эвакуировали спасатели Златоустовского отряда.

«Переживая свой неправильный выбор обуви, турист рассказал, что походные ботинки есть дома, но: „...надеялся, что погода хорошая, надел кроссовки, а тут ливень...“. Чтобы ваш поход не завершился в травмпункте, старайтесь учитывать погоду и особенности маршрута — это поможет сделать правильный выбор экипировки!»— сообщили в ведомстве.

Спасатели отметили, что даже оборудованные для пеших путешествий тропы остаются горным рельефом, поэтому, гуляя по таким, следует надевать треккинговые ботинки.