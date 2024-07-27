Из-за непогоды и подъема уровня воды в реке Юрюзань эвакуированы 27 туристов из Челябинской области и Пермского края. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.
Туристы ошиблись при разбивке лагеря на ночевку и оказались далеко от населенных пунктов и транспорта.
«Из туристов никто не пострадал, а вот катамараны и сапборды, оставленные на ночь на воде, унесло ниже по течению», — рассказали в областной ПСС.
Спасатели эвакуировали сплавщиков на лодке к берегу, а затем в город.
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