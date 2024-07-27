Спасатели эвакуировали 27 туристов со сплава по реке Юрюзань

Снаряжение путешественников унесло течением

Из-за непогоды и подъема уровня воды в реке Юрюзань эвакуированы 27 туристов из Челябинской области и Пермского края. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Туристы ошиблись при разбивке лагеря на ночевку и оказались далеко от населенных пунктов и транспорта.

«Из туристов никто не пострадал, а вот катамараны и сапборды, оставленные на ночь на воде, унесло ниже по течению», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели эвакуировали сплавщиков на лодке к берегу, а затем в город.

Жителей Челябинской области просят отказаться от дальних поездок и походов из-за обильных осадков в регионе.

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