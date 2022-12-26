Спасатели доставили врачей к мужчине с сердечным приступом, случившимся в горах Челябинской области

Пострадавшего успели госпитализировать

В приюте «Медвежья берлога» на хребте Уреньга у 73-летнего мужчины случился сердечный приступ, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Приют находится всего в нескольких километрах от федеральной трассы, однако врачи самостоятельно не смогли попасть к пострадавшему.

«На дежурном автомобиле спасатели доставили бригаду медиков к приюту», — рассказали в областной ПСС.

После оказания первой помощи мужчину госпитализировали.

Также помощь спасателей понадобилась пожилой супружеской паре в Троицке. Родственники пожилых супругов долго не могли до них дозвониться и вызвали спасателей. Специалистам пришлось освобождать часть железной двери из бетонного косяка. Внутри квартиры мужчина и женщина были обнаружены на полу в разных комнатах с признаками сердечного приступа. Обоих госпитализировали.