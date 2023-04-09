Спасатели достали тело пропавшего три дня назад рыбака в Челябинской области

Мужчина ушел рыбачить еще 5 апреля

В Челябинской области спасатели спустя трое суток нашли пропавшего на реке Гумбейка рыбака. Тело мужчины обнаружили в 30 метрах от берега на глубине около четырех метров, сообщили вечером 8 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, 70-летний житель села Фершампенуаз отправился на рыбалку 5 апреля, к вечеру мужчина перестал выходить на связь с семьей. Обеспокоенные родственники позвонили спасателям, и поиск пропавшего начали в тот же вечер. Но найти удалось только принадлежащие ему лодку и снасти. Самого рыбака искали еще три дня и нашли вечером 8 апреля.

«В поисках вместе со спасателями Магнитогорского отряда областной ПСС принимали участие родственники пропавшего пенсионера, местные жители и сотрудники пожарной части. Тело рыбака подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить обстоятельства происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, днем 7 апреля спасатели спустя сутки нашли тело четвертого человека, провалившегося под лед на озере Комкуль.