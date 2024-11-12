Спасатели десять часов вытаскивали туристов на квадроциклах из тайги

В Челябинской области группа туристов попала в непроходимые болота

Туристы из Башкирии 11 ноября совершали прогулку по живописным местам Катав-Ивановского района.

«Маршрут от поселка Сухая Атя до села Бедярыш популярный. Техника внедорожная и заряженная. Участники поездки — люди взрослые и морально подготовленные. Однако оценить реальную обстановку в тайге после метелей и обильных снегопадов опыта не хватило», — описывает ситуацию поисково-спасательная служба.

Группа попала в непроходимые болота. Туристы бросили один квадроцикл и искали место для ночевки в тайге. Они запросили помощь.

Из плена бездорожья их вызволили благодаря усилиям спасателей Усть-Катавского отряда, добровольцев из поселка Бедярыш и со стороны Башкирии. Спасательная операция длилась 10 часов.