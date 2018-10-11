/ Челябинец, создавший огромный футбольный мяч, попал в аварию в Крыму

Об инциденте бизнесмен сообщил на своей странице.

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Челябинский бизнесмен Артем Мазанов попал в ДТП на объездной дороге Мирное-Дубки. Авария случилась в воскресенье, 7 октября. Очевидцы сообщают, что автомобиль Артема Мазанова на большой скорости слетел с проезжей части, после чего перевернулся.

К сожалению, за рулём этой машины был я! Машина восстановлению не подлежит, я, надеюсь, подлежу! Огромное спасибо людям, которые вызывали скорую и МЧС, тем, кто тушил машину и вытаскивал меня, да вообще всем, кто проявил участие. Низкий поклон вам, друзья, без вас меня бы, наверное, уже не было! — написал на личной странице «Вконтакте» Артем Мазанов.

Отметим, Артема Мазанова госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.

Напомним, бизнесмен стал известен летом 2018 года, когда создал гигантский футбольный мяч. Конструкция могла стать украшением фан-зоны в Екатеринбурге, однако неожиданно появилась в Пензе.