Советский районный суд Челябинска эвакуировали из‑за сообщения о минировании

Опасных предметов не обнаружено

Сегодня утром, 3 августа, в Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей Советского районного суда. Об это Первому областному информагентству сообщили в его пресс-службе.

«Нас попросили покинуть здание, экстренные службы проверили все, опасных предметов не обнаружено», — рассказали в суде.

20 июля по Челябинску прокатилась волна лжеминирования. В несколько важных городских организаций поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Как ранее сообщал наш сайт, жителя Челябинска задержали за лжеминирование отдела судебных приставов Металлургического района.